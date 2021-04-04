شكرا لقرائتكم خبر عن نماء تتسلم عرضاً نهائياً من صندوق التنمية الصناعي لإعادة جدولة قروضها المتعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نماء للكيماويات عن استلامها عرضاً نهائياً من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، يتضمن موافقة إدارة الصندوق على إعادة الجدولة للقروض المتعثره.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن مجلس الإدارة وافق بالتمرير على العرض المقدم.

ويُذكر أن الشركة تسلمت عرضاً، في نوفمبر 2020، من صندوق التنمية الصناعي السعودي لإعادة جدولة قروضها المتعثرة.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إنها ستقوم بدراسة العرض المقدم ورفع التوصية لمجلس الإدارة بعد دراسة ملاءمته للشركة مالياً ومدى توافقه مع خطط الأداء المستقبلية لخدمة مصالح الشركة والمساهمين والوفاء بالتزاماتها المالية.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 45.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2020 إلى الركود الاقتصادي الناتج من الجائحة العالمية (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المتخذة محلياً وعالمياً، والتي أثرت سلباً على نشاط الشركة خلال العام وأدت إلى إنخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية، وإنخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة.