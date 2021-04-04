شكرا لقرائتكم خبر عن "نادك" تُمدد مذكرة تفاهم مع "بيور هارفست" لمدة ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن تمديد مذكرة التفاهم المُوقعة للتعاون مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية، لمدة ثلاثة اشهر إضافية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن التمديد جاء بغرض دراسة أوجه التعاون المشتركة بين الطرفين والوصول إلى الإتفاقية النهائية لبناء وتشغيل المشروع.

وكانت الشركة قد أعلنت، في نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيور هارفست لبناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتار كمرحلة أولى من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية داخل مدينة نادك في حرض.

وتستهدف الشركة من بناء البيوت المحمية الزراعية إنتاج وتوريد الخضروات والفواكه الطازجة عالية الجودة إلى السوق السعودية.

وكانت نادك قد أعلنت، في وقت سابق من العام الماضي، عن توجيه مجلس إدراتها بدراسة توسع الشركة في عدد من الأنشطة الغذائية والتأكيد على استمرارية مساهمتها في تحقيق الامن الغذائي بتقديم منتجاتها الغذائية.

ويشار إلى أن الشركة تحولت للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مُحققة صافي أرباح بلغ 35.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال سعودي في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر.

كذلك ارتفعت إيرادات الشركة للعام 2020 بنسبة 3.50% مقارنة بالعام 2019، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان وتصنيع الأغذية بنسبة 2.84% وزيادة مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 12.97%.