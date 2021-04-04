"إيداع" تطبق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الخزف السعودي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الخزف السعودي على حسابات المركز للمساهمين المستحقين لهذا اليوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021.

وكانت الجمعية العمومية لشركة الخزف السعودي، قد اعتمدت خلال مارس الماضي، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.3%، وذلك عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن رأس المال سيرتفع من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم.

وقالت الشركة، إن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة، علماً بأنه سيتم توزيع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم مملوكة.

وتهدف الشركة من رفع رأس مالها ليتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن التحسن في المبيعات وهوامش الربح نتيجة الزيادة في الاسعار والكمية المباعة.

وفي المُقابل انخفضت المصاريف البيعية والادارية، وانخفضت تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء كبير من القروض وانخفاض اسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة الى أن تحسن الأداء خلال العام 2020 تحقق على الرغم من قيام الشركة بعمل اطفاءات وتكوين مخصصات اضافية مقارنة بالعام السابق.