شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال للاستثمارات: برنامج "شريك" أحدث ثورة بالمفاهيم وسينعكس إيجاباً على السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن أهمية برنامج "شريك" الذي أعلنته السعودية لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، تكمن في أنه أحدث ثورة في المفاهيم، فلم تعد هنا الدولة المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد بل قامت بتهيئة البنية التحتية والظروف المواتية لتشجيع النمو والابتكار من خلال دعم القطاع الخاص.

وقال: "هذا يحيلنا أيضا إلى دعوة السعودية للشركات الأجنبية لفتح مقار لها في المملكة مع إعطائها حزماً تحفيزية، إلى جانب الإعلان عن برنامج (صنع في السعودية) الذي سيعمل على تعزيز الصادرات"، بحسب موقع قناة العربية.

ويرى، أن الحكومة السعودية قامت بمعالجة الإنفاق الحكومي كمرحلة أولى ومن ثم تشجيع الإنفاق الاستثماري من خلال القطاع الخاص، إلى جانب كون هذه الرؤية ستخلق وظائف عديدة ما يصب في تعزيز الاستهلاك الشخصي، وكلها عوامل داعمة للنمو.

ويرى أن الحكومة السعودية انتهجت سياسة جديدة في التعامل مع الدول، وفق رؤية محلية وإقليمية ستنعكس على السوق إيجاباً على المدى البعيد.

وعلى ذات الصعيد، أكد إبراهيم باعشن، الشريك المدير لدى مكتب "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية بجدة، في وقت سابق، إن إطلاق برنامج "شريك" الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في السعودية، يؤكد أن العلاقة بين القطاعين تشاركية وليست تنافسية.

وأشار إلى أن البرنامج بني بالتشاور مع القطاع الخاص وأخذ رؤيتهم في الحسبان، وهو يتحدث عن طموحات كبيرة لكن بمستهدفات محددة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق الثلاثاء الماضي برنامج "شريك"، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، قائلاً إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال الـ10 سنوات القادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.