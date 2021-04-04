شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة المواطنين العاملين بالقطاع السياحي السعودي تصل إلى 26% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير عام تدريب وتوطين الوظائف في وزارة السياحة في السعودية، بندر السفير، إن عدد السعوديين العاملين في القطاع بلغ نحو 189 ألفا من 726 ألف موظف في القطاع السياحي في المملكة، ما يشكل 26%.

وأوضح خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة جدة، أن الوزارة تهدف إلى رفع الناتج المحلي للقطاع السياحي إلى 5.3 % في 2022 ونحو 10 % في 2030، كما تهدف إلى أن يصل عدد الزيارات في الداخلي إلى 32.5 مليون في 2022 ونحو 43 مليونا في 2030، وعدد الزيارات الخارجية 29.5 مليون في 2022 ونحو 55 مليونا في 2030، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار السفير إلى أن وزارة السياحة حددت 15 برنامجا لتوطين القطاع السياحي، بينها ستة برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ما أطلق ومنها ما هو في طور الإطلاق ومنا ما سيطلق.

وتمثلت هذه البرامج في "برنامج الابتعاث السياحي، برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، برنامج التدريب التطبيقي، برنامج حفاوة، وشهادات الاعتماد الاحترافية، وبرنامج إعداد القادة، برنامج التعليم التنفيذي، منصة التعليم السياحي الإلكتروني، وبرنامج تدريب الإعارة".

وتطرق إلى إطلاق مبادرة مستقبلك سياحة التي حصدت تفاعلا من أصحاب العمل والباحثين عن العمل، مبينا أنها تهدف إلى توفير 100 ألف فرصة عمل بنهاية عام 2021 سيعلن عنها تباعا لمواكبة "رؤية 2030" في خفض مستويات البطالة وتلبية احتياجات القطاع من الكوادر الوطنية وتمكين الشباب السعودي.

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستئناف التأشيرات السياحية بحلول أوائل 2021 بعد أشهر من التعليق وسط إجراءات حكومية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن المملكة، التي فتحت أبوابها للسياح الأجانب في سبتمبر 2019 من خلال إطلاق نظام تأشيرات جديد لـ 49 دولة، تريد أن يساهم القطاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 طبقا لخطة التحول التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.