شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 4 حتى 8 أبريل الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة العقارية، الفخارية، تبوك الزراعية، أسلاك، أسمنت السعودية، مصرف الإنماء، أسمنت تبوك، مهارة، بترورابغ، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح صندوق سدكو كابيتال ريت، فضلاً عن صرف أرباح شركة بوان، أسمنت حائل، مصرف الراجحي، بنك الرياض.

وتبدأ شركة بوان، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 36 مليون ريال عن النصف الثاني من العام 2020، بواقع 60 هللة للسهم، وبنسبة 6% من قيمة السهم الاسمية.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، يوم الإثنين، على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2020، بقيمة 15 مليون ريال عن عام 2020، بواقع 1 ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال.

ويُستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بقيمة 7.5 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.125 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.52% أي ما يعادل 5% على أساس سنوي.

وتبدأ شركة أسمنت حائل، يوم الإثنين المُقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 48.950 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، بواقع 5% من القيمة الإسمية للسهم.

كذلك يبدأ مصرف الراجحي، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بحصة للسهم ستبلغ 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 32.5 مليار سهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، يوم الثلاثاء، القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

ويبدأ بنك الرياض، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.5 مليار ريال، بحصة للسهم ستبلغ 50 هللة، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 3 مليار سهم، وذلك عن العام 2020.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة تبوك الزراعية، يوم الثلاثاء، على مُقترح زيادة رأس المال من 241.767 مليون ريال إلى 391.767 مليون ريال، بزيادة 150 مليون ريال.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة أسمنت السعودية، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح توزيع أرباح بقيمة 306 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020، بواقع 2 ريال للسهم، بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لمصرف الإنماء، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 596.1 مليون ريال، بحصة للسه تبلغ 0.30 ريال للسهم، بما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 1.987 مليار سهم.