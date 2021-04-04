شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بلح رمضان في سوق العبور اليوم.. المركابي يتراوح بين 5 – 11 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار بلح رمضان بسوق العبور للجملة، اليوم الأحد 4 – 4 -2021، وشهدت المبيعات إقبالا متوسطا عليه خلال الأسبوع الماضى، وفقا لما أكدته شعبة الخضروات الفاكهة .
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات إنه منذ أكثر من أسبوعين طرحت كميات كبيرة من بلح رمضان بجميع الأصناف الرسمية ، مشيرا إلى أن أسعارها مستقرة بالرغم من الاقتراب من الشهر الكريم .وجاءت الأسعار.. كالتالي:-
البلح الرطب بـ 4 جنيهات للكيلو.
بلح شامية بـ 6 - 8 جنيهات للكيلو.
بلح مركابى بـ 5 – 11 جنيها.
بلح ابريمى بـ 4 – 6 جنيهات.
بلح أبيض غزال بـ7-15 جنيها للكيلو .
بلح عينات بـ7-15 جنيها.
بلح البان بـ8 – 17 جنيها.
بلح وردة بـ 8-17 جنيها.
بلح برتموتة بـ 8-18 جنيها.
بلح اسوانى بـ 6-14 جنيها.
بلح سكوتى بـ 8-18 جنيها.
بلح جنديلة بـ 8-18 جنيها .
بلح القرن غزال بـ20-30 جنيها للكيلو.