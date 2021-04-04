الاقتصاد

أسعار بلح رمضان في سوق العبور اليوم.. المركابي يتراوح بين 5 – 11 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار بلح رمضان بسوق العبور للجملة، اليوم الأحد 4 – 4 -2021، وشهدت المبيعات إقبالا متوسطا عليه خلال الأسبوع الماضى، وفقا لما أكدته شعبة الخضروات الفاكهة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات إنه منذ أكثر من أسبوعين طرحت كميات كبيرة من بلح رمضان بجميع الأصناف الرسمية ، مشيرا إلى أن أسعارها مستقرة بالرغم من الاقتراب من الشهر الكريم .

وجاءت الأسعار.. كالتالي:-
 

البلح الرطب بـ 4 جنيهات للكيلو.

 

بلح شامية بـ 6 - 8 جنيهات للكيلو.

 

 بلح مركابى بـ 5 – 11 جنيها.

 

بلح ابريمى بـ 4 – 6 جنيهات.

 

 بلح أبيض غزال  بـ7-15 جنيها للكيلو .

 

 بلح عينات بـ7-15  جنيها.

 

 بلح البان بـ8 – 17 جنيها.

 

 بلح وردة بـ 8-17 جنيها.

 

 بلح برتموتة بـ 8-18 جنيها.

 

 بلح اسوانى بـ 6-14 جنيها.

 

بلح سكوتى بـ 8-18 جنيها.

 

 بلح جنديلة بـ 8-18 جنيها .

 

بلح القرن غزال بـ20-30 جنيها للكيلو.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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