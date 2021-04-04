شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بلح رمضان في سوق العبور اليوم.. المركابي يتراوح بين 5 – 11 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار بلح رمضان بسوق العبور للجملة، اليوم الأحد 4 – 4 -2021، وشهدت المبيعات إقبالا متوسطا عليه خلال الأسبوع الماضى، وفقا لما أكدته شعبة الخضروات الفاكهة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات إنه منذ أكثر من أسبوعين طرحت كميات كبيرة من بلح رمضان بجميع الأصناف الرسمية ، مشيرا إلى أن أسعارها مستقرة بالرغم من الاقتراب من الشهر الكريم .

وجاءت الأسعار.. كالتالي:-

البلح الرطب بـ 4 جنيهات للكيلو.

بلح شامية بـ 6 - 8 جنيهات للكيلو.

بلح مركابى بـ 5 – 11 جنيها.

بلح ابريمى بـ 4 – 6 جنيهات.

بلح أبيض غزال بـ7-15 جنيها للكيلو .

بلح عينات بـ7-15 جنيها.

بلح البان بـ8 – 17 جنيها.

بلح وردة بـ 8-17 جنيها.

بلح برتموتة بـ 8-18 جنيها.

بلح اسوانى بـ 6-14 جنيها.

بلح سكوتى بـ 8-18 جنيها.

بلح جنديلة بـ 8-18 جنيها .

بلح القرن غزال بـ20-30 جنيها للكيلو.