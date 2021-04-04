شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4-4-2021 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب، في مصر اليوم الأحد 4 أبريل 2021، مع تسجيل الذهب استقرار ملحوظ لليوم الثانى على التوالي، وجاء استقرار سعر الذهب في مصر اليوم، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، وكذلك في السوق المصرى.

الذهب في مصر يسجل اليوم سعر 757 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في مصر، فيما يسجل الذهب عيار 649 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 24 سعر 865.75 جنيه وبلغ سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها.

الذهب أغلق هذا الأسبوع على ارتفاع ملحوظ 15 دولار في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق لتسجل الأونصة الذهب 1730 دولار ، وهى مستويات قريبة من المستويات الذى ظل الذهب قربها بالأسبوع الثالث من مارس 2021.

وكان سعر الذهب، سجل في تعاملات الأسبوع المنقضى تذبذب بين الارتفاع والهبوط، وشهدنا هبوط الأسعار أيام الثلاثاء والأربعاء لمستويات متدنية، لكن السعر ارتد مرة أخري نحو الارتفاع في التعاملات يومي الخميس والجمعة لتعود الأونصة لمستوى 1730 دولار.