شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. انخفاض البلطى المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد 4-4-2021، استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض في سعر البلطي المزارع، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال محمد الجندي تاجر أسماك، إن أسعار الجملة شهدت انخفاضاً في أسعار البلطي المزارع "1"، حيث تراح بين 19-22 جنيها للكيلو مقابل 20-23 جنيها للكيلو ، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو مقابل 18-19 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي الأسواني ليتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وقال الجندي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو، البربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعرالسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، مضيفا أن أسعار البورى" 1 " 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.