الاقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الأحد.. كيلو الكندوز يبدأ من 120 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد.. كيلو الكندوز يبدأ من 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار اللحوم بجميع أصنافها بالسوق المحلى والهايبر ماركت، اليوم الأحد 4-4 -2021.

 

وقال مصطفى عباس صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم قبل شهر رمضان المبارك تشهد استقرارا في ظل زيادة المعروض  بالسوق ، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يزداد الطلب على اللحوم خلال الشهر الكريم .

 

وأضاف عباس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار اللحوم، الكندوز تتراوح 120-140 جنيهاوسجل الكباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

 

وأشار عباس ، إلى أن أسعار عرق التربيانكو، لتتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو السجق البلدى 120-130 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو  ، والضأن بين 120 – 140 جنيها للكيلو ، والجملى بين 100 – 120 جنيها للكيلو .

 

وكانت الواردات المصرية من اللحوم، بلغت قيمتها 107.3 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 115.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 6.9%، إلى جانب واردات الأسماك المحفوظة وبلغت قيمتها 76.8 مليون دولار ديسمبر الماضي، مقابل 78.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 1.8% .

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا