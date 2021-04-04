شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد.. كيلو الكندوز يبدأ من 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار اللحوم بجميع أصنافها بالسوق المحلى والهايبر ماركت، اليوم الأحد 4-4 -2021.

وقال مصطفى عباس صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم قبل شهر رمضان المبارك تشهد استقرارا في ظل زيادة المعروض بالسوق ، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يزداد الطلب على اللحوم خلال الشهر الكريم .

وأضاف عباس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار اللحوم، الكندوز تتراوح 120-140 جنيهاوسجل الكباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

وأشار عباس ، إلى أن أسعار عرق التربيانكو، لتتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو السجق البلدى 120-130 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو ، والضأن بين 120 – 140 جنيها للكيلو ، والجملى بين 100 – 120 جنيها للكيلو .

وكانت الواردات المصرية من اللحوم، بلغت قيمتها 107.3 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 115.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 6.9%، إلى جانب واردات الأسماك المحفوظة وبلغت قيمتها 76.8 مليون دولار ديسمبر الماضي، مقابل 78.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 1.8% .