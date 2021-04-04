شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -12.26 نقطة فقط، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 10,000.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,698.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,615.63 ومستوى المقاومة 10,000.