شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.42% بما يعادل 0.20 نقطة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة 15.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.78 ومستوى المقاومة 15.70.