شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتراجع ليكسر سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاتها لأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري والقريب 15.20، ليكسر السهم سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.67% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.44، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.20 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.44 ومستوى المقاومة 15.20.