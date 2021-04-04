شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جاكو (6020) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 30.00، ارتد منه انخفاضاً ليقلص الكثير من تلك المكاسب المبكرة للسهم ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 2.15% بما يعادل 0.60 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ولكن امام ذلك تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.30، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 31.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.30 ومستوى المقاومة 31.00.