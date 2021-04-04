شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأهلي (1180) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 3.58% بما يعادل 1.90 نقطة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المهم 52.00، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القدامة، طيلة استقراره أعلى مستوى 52.00، ليستهدف مستوى المقاومة 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 58.00.