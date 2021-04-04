شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.31% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو عودة استقراره أعلى مستوى 11.04، ليستهدف بعدها من جديد مستوى المقاومة 12.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.22 ومستوى المقاومة 11.40.