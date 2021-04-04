شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سايكو (8100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.14% بما يعادل -0.28 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.14، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.20 ومستوى المقاومة 25.50.