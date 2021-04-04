شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يتراجع محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سويكورب وابل ريت (4345) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -0.06 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.50 ومستوى المقاومة 8.00.