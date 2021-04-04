شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت تبوك (3090) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.81% بما يعادل 0.36 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعملات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 22.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.30 ومستوى المقاومة 21.34.