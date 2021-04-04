شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار جنيه واردات مصر من السلع الزراعية.. التفاح بـ43 مليون جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية، من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت قيمة الإجمالية لتلك الواردات نحو 11 مليار و825 مليون جنيه "739 مليون و114 ألف دولار" في شهر ديسمبر الماضي-16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- مقابل 11 مليار و603 مليون جنيه "725 مليون و212 ألف دولار" في شهر ديسمبر عام 2019، وفقا لبيانات حكومية، بزيادة بلغت 222 مليون و432 ألف جنيه "13 مليون و902 ألف دولار".

وأظهرت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم واردات مصر من السلع الغذائية، شملت قائمة أهم واردات السلع الزراعية، القمح بقيمة 280 مليون و488 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 240 مليون و740 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 39 مليون و748 ألف دولار، يليه التفاح الطازج وبلغت قيمته 43 مليون و624 ألف دولار، مقابل 55 مليون و499 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 11 مليون و875 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا، واردات التبغ بأضلاعه "خام وغير مصنع"، وبلغت قيمته 4 ملايين و276 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 31 مليون و560 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 27 مليون و284 ألف دولار، والبن غير المحمص بقيمة 11 مليون و662 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و291 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و371 ألف دولار.