شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعكس أداء إيجابي -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة الأداء الإيجابي لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6371 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 6400 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6500نقطة كمستوى اول ثم 6750 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6250 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,338 بينما مستوى المقاومة هو 6,392 نقطة