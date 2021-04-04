شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 10457 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، ليغلق بذلك اعلى الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 10550 نقطة كمستوى اول ثم 11000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,398 بينما مستوى المقاومة هو 10,487 نقطة