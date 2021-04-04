شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 937 فلس، مستقرا بذلك اعلى الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع الحالي للوصول لمستوى المقاومة 970 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 890 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 924.7 وبين مستوى المقاومة هو 952.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد