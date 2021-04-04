شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 122 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 103 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 130 فلس كمستوى اول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 100 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 115 وبين مستوى المقاومة هو 133 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد