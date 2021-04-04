شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 25.30 فلس، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 24 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26.50 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 24.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 25.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط