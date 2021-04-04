شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 739 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 730 فلس، مما يدفعنا بالقول بان السهم يتجه لمستوى مقاومته التالي عند 765 ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 730 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 730 وبين مستوى المقاومة هو 760 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد