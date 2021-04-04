شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 16.90 ريال، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 15.50 ثم 13 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 19 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 18 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط