شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 284 فلس، الا انه اغلق في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى270 فلس، مخترقا الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 263 فلس كمستوى اول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 286 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 260.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 279.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط