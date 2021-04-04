شكرا لقرائتكم خبر عن يوباك (UPAC) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 204فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 260 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 180 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 190.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 208.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط