شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 3.50 ريال، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 3.441 ريال، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.35 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط