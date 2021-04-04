شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.14 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 5.35 ريال كمستوى أول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 5.07 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.11 وبين مستوى المقاومة هو 5.22 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد