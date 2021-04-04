شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف تكنولوجيا المعلومات تنمو بمقدار 50000 في مارس الماضي وسط استثمار الشركات في الحوسبة السحابية والعمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «انخفض معدل البطالة للعاملين في مجال التكنولوجيا إلى 1.9 ٪، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2019».

«خلال العام الماضي، أثبتت وظائف تكنولوجيا المعلومات أنها أكثر مرونة من الوظائف في سوق العمل الأوسع». ماثيو شارليت، نائب رئيس الأبحاث في شركة جارتنر.

ظل الطلب على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات قويا، خلال شهر مارس الماضي، حيث استمرت الشركات في الاعتماد على الإجراءات الرقمية المؤقتة، التي تم نشرها أثناء وباء فيروس كورونا ، وقامت بتحويلها إلى ميزات دائمة في مكان العمل.

وأضاف أصحاب العمل الأمريكيون 50000 عامل جديد في مجال تكنولوجيا الشركات خلال الشهر الماضي، ليسجلوا بذلك الشهر الرابع على التوالي من المكاسب في هذا المجال، وفقًا لبيانات الوظائف الفيدرالية التي حللتها مجموعة كومبتيا التجارية لتكنولوجيا المعلومات. وجاءت المكاسب مع استمرار الشركات في الاستثمار بالتكنولوجيا، مثل العمليات التجارية المستندة إلى السحابة، والتي يمكن أن تدعم العمل عن بعد، حسبما قالت كومبتيا.

ولفتت كومبتيا إلى أن مكاسب التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال شهر مارس تصدرها مطورو البرامج والتطبيقات، ومتخصصو دعم تكنولوجيا المعلومات، ومهندسو النظم، والمهندسون المعماريون، وانخفض معدل البطالة للعاملين في مجال التكنولوجيا إلى 1.9 ٪، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، إنه بفضل وتيرة تطعيمات كوفيد- 19، سجلت الشركات الأمريكية في مارس أكبر مكاسب لها في الوظائف منذ شهر أغسطس الماضي. وبشكل عام، أضاف الاقتصاد الأمريكي 916 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة فيه إلى 6 ٪.

وقال كورادو أزاريتا، كبير مسؤولي المعلومات العالمية في شركة كرفت هاينز: «لا شك في أن الوباء سلط الضوء على أهمية وجود فريق قوي وخفيف الحركة يمكنه التحول في لحظات عدم اليقين».

وأضاف أزاريتا إن شركته قامت بتوظيف العمال بوتيرة ثابتة طوال الأزمة، وأضافت عمالا جددا إلى فريقها كما أعادت تدريب بعض الموظفين لسد فجوات المهارات.

واستطرد أزاريتا: «تتمثل إستراتيجية تطوير المواهب لدينا للعام المقبل في مواصلة تنمية قدراتنا وتطوير مهارات جديدة وتنويع فريقنا العالمي».

وقال ماثيو شارليت، نائب رئيس الأبحاث في شركة جارتنر لأبحاث واستشارات تكنولوجيا المعلومات، إنه خلال العام الماضي، أثبتت وظائف تكنولوجيا المعلومات أنها أكثر مرونة من الوظائف في سوق العمل الأوسع، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى سعي الشركات إلى العمال المهرة للإشراف على الجهود الرقمية العاجلة؛ اللازمة لدعم العمال عن بُعد والحفاظ على سير العمليات وسط قيود وباء كوفيد- 19.

وأضاف شارليت متحدثًا عن حالة التكنولوجيا الرقمية في الشركات في الأشهر الأولى من الأزمة، بقوله: «اندهش كبار مسؤولي شركات تكنولوجيا المعلومات من عدد العمليات التي تحولت إلى نصف رقمية ونصف ورقية». وتابع: «الوباء هو من كشف عن هذا.»

والآن ينتقل الزخم الذي أطلقته الجهود الأولية لترقية القدرات التكنولوجية للشركات إلى عام 2021، بما في ذلك التحول السريع إلى الأنظمة المستندة إلى السحابة من الخوادم الداخلية.

وقال شارليت: «لا تزال المجالات الرئيسية للتوظيف تشمل العمل عن بُعد، إضافة إلى أتمتة سير عمل الأعمال ومنصات التحليلات، من بين التقنيات الناشئة الأخرى».

وفي استطلاع أجرته مؤسسة جارتنر مؤخرًا لـ 184 رئيس قسم تقنية المعلومات في شركات عالمية في مجموعة متنوعة من القطاعات، قال 55 ٪ إنهم يخططون لزيادة العدد الإجمالي للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بدوام كامل على مدار العام.

وقالت شركة جارتنر إن معظم أصحاب العمل سيبحثون عن موظفين لدعم الأتمتة والمنصات السحابية ومشاريع العمل عن بُعد، مع تسريح العمال أو إعادة تدريبهم في مجالات مثل مراكز البيانات وإدارة الأنظمة وصيانة التطبيقات.

وحسب تقديرات كومبتيا فإن أصحاب العمل في الولايات المتحدة نشروا 30 ألف إعلان وظائف جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال شهر مارس الماضي، مما رفع العدد الإجمالي الحالي إلى أكثر من 300 ألف وظيفة شاغرة. وقالت كومبتيا إن حوالي 30 % من العاملين ذوي الخبرة كانوا في مجال التكنولوجيا الناشئة.

وبسبب عدد موظفي تكنولوجيا المعلومات الموهوبين المحدودين المتاحين في سوق العمل؛ يقوم العديد من أصحاب العمل بإطلاق شبكة أوسع لإيجاد هؤلاء العمال الذين يرتفع الطلب عليهم.

وقال براد بيترسون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات في شركة ناسداك، إن توظيف عمال التكنولوجيا في الشركة المشغلة للبورصة ظل ثابتًا خلال العام الماضي، وشمل التوظيف دول الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والسويد وليتوانيا وسنغافورة والهند وأستراليا بين بلدان أخرى.

وتخطط كرافت هاينز لاتباع نهج عالمي مماثل للحصول على موظفين موهوبين. وقال أزاريتا: «نقوم بالفعل بتقييم كيفية جذب المواهب المناسبة حول العالم، بغض النظر عن موقع مقدم الطلب».