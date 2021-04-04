شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحقق اليابان أهدافها المناخية؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أكتوبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن اليابان ستخفّض انبعاثاتها الكربونية إلى صافي الصفر بحلول 2050. في خطوة جريئة مقارنة بالجدول الزمني للخطة السابقة والذي كان ما بين 2050 و2100.

فهل أطلقت الحكومة اليابانية رصاصة مكافحة التغير المناخي حقاً، وأدارت ظهرها لمصادر الطاقة الملوَّثة؟ أم أن تعهد سوجا هو مجرد مثال آخر عن «الغسيل الأخضر»، وهي الاستراتيجية التي تتحدث بإفراط عن تغير المناخ، لكنها في الواقع لا تفعل الشيء الكثير لوقفه.

بالنظر إلى الجانب المشرق، هناك تحول كبير في المواقف بكل تأكيد، ليس فقط من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بل أيضاً من جانب الشركات اليابانية الكبرى. ففي 2018، انضمت بعض أكبر هذه الشركات إلى مبادرة المناخ الياباني الجديدة التي تضم 394 عضواً.

وفي يناير الماضي، حثّت 92 شركة منها الحكومة على الالتزام بهدف الحصول على 50% من طاقة الدولة من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية بحلول 2030. وتكرر هذا النداء في منتصف 2020، من قبل الرابطة اليابانية للمديرين التنفيذيين.

وفي نوفمبر، التقى الرؤساء التنفيذيون لشركات سوني، وريكو، وكاو، ونيساي، مع وزير الإصلاح الإداري. ووجّه رئيس سوني خلال اللقاء تحذيراً صريحاً بنقل العديد من منشآت الشركة الإنتاجية إلى الخارج ما لم ترفع اليابان كمية الكهرباء التي تحصل عليها من مصادر متجددة إلى 40% أو أكثر بحلول 2030.

تتعرض الشركات اليابانية الكبرى مثل سوني لضغوط التخلي عن النفط والفحم، ليس فقط من المستهلكين القلقين بشأن الأزمة البيئية، ولكن أيضاً من المنافسين الأجانب الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر توافقاً مع العصر.

ونشير هنا إلى «أبل»، التي أعلنت عن نيتها إيقاف العمل مع الموردين الذين لا يستخدمون الكهرباء المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.

ولكي تُقدم «سوني» نفس الالتزام، سيتعين عليها تحويل قدر كبير من إنتاجها إلى أوروبا. وإلى أن تتمكن من استخدام الطاقة الخضراء بنسبة 100% في منشآتها الإنتاجية في اليابان، ستتخلف «سوني» عن الركب التقني، وهو ليس بالأمر الجيد للمارد الياباني.

في مواجهة مثل هذه المخاطر الدراماتيكية، تبنّت بعض الشركات اليابانية التحول الأخضر. وقالت أكبر البنوك إنها لن تقدم التمويل بعد الآن لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.

تُشجع التطورات الأخيرة بكل تأكيد الحكومة اليابانية للتحرك بحزم أكثر نحو مكافحة الاحتباس الحراري، لكن لا يزال هناك الكثير من المقاومة العنيدة التي يبديها أصحاب المصالح الخاصة بحجة أن أمن الطاقة في اليابان يعتمد على الفحم.

جابان تايمز