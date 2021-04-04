شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن ومساندتها لقرارت الملك عبدالله الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن و استقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

و قالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان أصدرته ليل السبت: إنه انطلاقاً مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة و علاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها. كما تؤكد دعمها ومساندتها الكاملة والمطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها ملك الأردن وولي عهده من أجل حماية أمن و استقرار الأردن و صون مكتسباته.