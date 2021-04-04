شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكـا تؤكـد خططـاً لمحـادثـات غيـر مباشـرة مـع إيـران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بخطط لمحادثات غير مباشرة مع إيران، لكن إيران من جهتها أعلنت رفض رفع العقوبات الأمريكية «خطوة بخطوة».

خطط المحادثات

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «إنه يرى المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا خطوة بناءة على الأرجح، لكنه يعي جيداً متطلبات الدبلوماسية ولا يتوقع إجراء محادثات مباشرة حالياً».

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع الشركاء الأوروبيين والروس والصينيين بشأن تحديد القضايا المرتبطة بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015». وأضاف: «لا نزال في المراحل الأولى ولا نتوقع انفراجة فورية، لأننا أمام مناقشات صعبة، لكننا نعتقد بأن هذه خطوة مفيدة».

وذكر برايس، أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي تحتاج إيران إلى اتخاذها للعودة للالتزام ببنود الاتفاق وخطوات تخفيف العقوبات التي ستحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذها لتعود للالتزام به أيضاً.

لا للمباشرة

وذكر تلفزيون (برس تي.في) الإيراني الذي تديره الدولة نقلاً عن مصدر مطلع، أن إيران سترفض أي محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة أو رفع تدريجي للعقوبات في اجتماع مزمع خلال أيام بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي .

وقال المصدر : «في ضوء التوجيه الثابت من المرشد الأعلى (علي خامنئي)، فإننا لن نقبل أي نتيجة (للجنة الاتفاق النووي) تستند إلى فكرة الرفع التدريجي للعقوبات أو مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة».

موقف بناء

من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بتبني موقف بناء في محادثات فيينا.

وقال لودريان، إنه أبلغ ظريف في اتصال هاتفي، السبت، أن انتهاكات إيران للاتفاق النووي ستؤثر في المحادثات المزمع عقدها في فيينا الأسبوع المقبل. كما طالب نظيره الإيراني بتبني موقف بناء في محادثات فيينا. وقال: «دعوتُ إيران إلى الامتناع عن أي انتهاكات إضافية تؤثر سلباً في استئناف المحادثات، وشجعت وزير الخارجية على اتخاذ موقف بنّاء خلال المحادثات المقبلة»، مؤكداً أن باريس ستكون متطلبة جداً حيال طهران.

وكان ظريف أصر الجمعة على أن الهدف من الاجتماع الثلاثاء القادم في فيينا هو وضع اللمسات الأخيرة بشكل سريع على خطوات رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق لكافة العقوبات، ليتبع ذلك تراجع بلاده عن الانتهاكات. (وكالات)