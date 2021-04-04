شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بإطلاق رصاص في كارولينا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط عدد من القتلى والجرحى. بإطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.

ولقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون إثر إطلاق نار ليل الجمعة/السبت في مدينة ويلمنغتون بولاية كارولينا الشمالية.

وقال الملازم ليزلي ايرفينغ، من شرطة ويلمنغتون، بحسب ما نقلت شبكة «ايه بي سي»، أن فرق التحقيق لا تزال تستطلع لمعرفة تفاصيل الحادث، مبيناً أن مزيداً من المعلومات ستنشر لاحقاً.

ونقلت محطة محلية بمنطقة ويلمنتغون تابعة لشبكة «إن بي سي»، عن رئيس الشرطة، دوني ويليامز، أن الحادث وقع بداخل أحد المنازل الذي كانت تقام فيه حفلة، مبيناً أن الدافع غير معروف حتى الآن، لكنه أكد أن الشرطة لا تستشعر خطراً على العامة في اللحظة الراهنة، ويجري العمل للتعرف إلى المشتبه فيهم.

وهذا هو الحادث الثالث من نوعه في أقل من شهر؛ حيث قتل الضحايا بالرصاص. وكان شاب في العشرين من العمر أطلق النار على رواد مركز تسوق في ولاية كولورادو وقتل عشرة أشخاص، ولا تزال دوافع الجريمة غامضة. كما قتل ثمانية أشخاص بينهم ست سيدات أمريكيات من أصل آسيوي في هجومين على مركزي تدليك في لوس أنجولس بولاية كاليفورنيا.

وناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس باتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية.

(وكالات)