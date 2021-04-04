شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعتزم الدعوة قريباً لاجتماعات اتحاد «المغرب العربي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت ليبيا إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، مؤكدة أنها ستبذل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعم حكومته لمدينة تاورغاء لتحقيق الاستقرار الكامل وعودة النازحين وتوفير الخدمات اللازمة لذلك.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس السبت، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

دعوة ليبية

وقال المنفي إن ليبيا ستوجه قريباً دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات.

واستعرض اللقاء، الذي حضرته نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، العلاقات بين البلدين والتأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب المنفي، عن شكره للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصه على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية لإنجاز استحقاقات ومتطلبات المرحلة.

تطورات الأوضاع

واستعرض المنفي، تطورات الوضع في ليبيا وما تلى الجلسة «التاريخية» لمجلس النواب التي تم فيها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ليبدأ المجلس الرئاسي والحكومة مهامهما نحو تحقيق استحقاقات المرحلة وأهمها المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 م.

من جانبه، نقل ولد الشيخ تهنئة رئيس بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وحصولها على ثقة البرلمان.

دعم مخرجات ملتقى الحوار

وشدد على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي ودعمها الكامل للسلطة الجديدة في كافة المحافل المشتركة عربياً ومغاربياً وإفريقياً.

عودة النازحين

من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، دعم حكومته لمدينة تاورغاء لتحقيق الاستقرار الكامل وعودة النازحين وتوفير الخدمات اللازمة لذلك.

وأضاف في كلمة له أن زيارته للمدينة، ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارج المدينة إلى العودة لمدينتهم، وإغلاق هذه المخيمات.وكان الدبيبة، قرر إلغاء كل قرارات حكومتي الوفاق والمؤقتة في الأيام ال5 التي سبقت تسلمه السلطة.

(وكالات)