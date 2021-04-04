شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين أكلوا بندق مستورد بـ123 مليون جنيه فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات واردات مصر السلع الزراعية المصرية، في الفترة الأخيرة، ارتفاع ملحوظ في واردات مصر من البندق، حيث بلغت قيمة واردات البندق من نوع "كوريلوس" طازج أو مجفف مقشور نحو 123 مليون و344 ألف جنيه "7 مليون و709 ألف دولار"، -16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 6 ملايين و528 ألف جنيه "408 ألف دولار" فقط في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 116 مليون و816 ألف جنيه "7 ملايين و301 ألف دولار".

وتشير البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات البندق جاءت ضمن واردات مصر من أهم السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار و825 مليون جنيه "739 مليون و114 ألف دولار" في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 11 مليار و603 مليون جنيه "725 مليون و212 ألف دولار" في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 222 مليون و432 ألف جنيه "13 مليون و902 ألف دولار".

وشملت قائمة أهم واردات السلع الزراعية، القمح بقيمة 280 مليون و488 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 240 مليون و740 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 39 مليون و748 ألف دولار، يليه التفاح الطازج وبلغت قيمته 43 مليون و624 ألف دولار، مقابل 55 مليون و499 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 11 مليون و875 ألف دولار.