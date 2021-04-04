شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الحضور من الضيوف والسفراء الأجانب في احتفالية موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مساء اليوم، فى حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عدد من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة بالقاهرة، من أبرزهم زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، و أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، والسيد هاريس ثيوشاريس"Haris Theoharis" وزير السياحة اليوناني، وأحمد الخطيب وزير السياحة السعودي.

كما حضر ما يقرب من 20 سفيراً من سفراء من الدول المختلفة فى القاهرة، من بينهم: دول أمريكا وفرنسا واليابان والتشيك والمجر والاتحاد الأوروبي وقبرص والسعودية واليونان وروسيا وإيطاليا وبلجيكا وبيلاروسيا ورومانيا.