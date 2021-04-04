شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط عن موكب نقل المومياوات الملكية: لحظة فخر وسعادة في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الحدث التاريخي، بنقل المومياوات الملكية، قائلة "لحظة فخر حقيقي وسعادة، مصر بلد الحضارات المتعددة".

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، موكب نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، في حدث عالمي تاريخي وفريد من نوعه.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات. ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.