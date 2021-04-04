شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البصريات: قادرون على تصدير عدسات بصرية وننافس جميع الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرارًا بتعيين 5 أعضاء معينين للشعبة العامة للبصريات بالاتحاد، وذلك ليكتمل المجلس بشكل نهائي، بعد أن أُجريت الانتخابات مع نهاية العام الماضى.

وقال إبراهيم المغربى، رئيس الشعبة العامة للبصريات، إن قرار رئيس الاتحاد يأتي في إطار ما نص عليه القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته، مشيرا إلى أنه تم تعيين كل من وليد على حسن، ومسعد عبد الحميد داوود، ومحمد محمود عبد الله، وعزت اسحق طوسة جرجس، وعبد الحليم يوسف عبد الحليم.

وأشار المغربى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه باكتمال المجلس وبتشكيل هيئة المكتب سوف يتم تطوير قطاع البصريات صناعيا بالاتفاق مع المنتجين والمنتسبين، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس بالكامل غدا الأحد، لمناقشة تطوير الصناعة، بما يزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وأوضح المغربى أن مصر من الدول المتميزة في صناعة البصريات، حيث إن لدينا حاليا 6 مصانع للعدسات المتطورة، في حين أن ألمانيا بها فقط 3 مصانع، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة زيادة الصادرات في القطاع، قائلا: قادرون على التصدير والمنافسة في القطاع.