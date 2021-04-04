الاقتصاد

تعرف على الجنود المجهولين وراء موكب المومياوات الملكية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة السياحة والآثار عن المشاركين فى احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والتى وصفتهم بالجنود المجهولين. 

 

نخبة من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي - خالد النبوي - يسرا - محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا - هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز -  منى زكى- أحمد حلمي- أمينة خليل - نسمة محجوب- أميرة سليم

 

-  عدد 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع "قيادات قوات المظلات".

 

- عدد 60 من موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.

 

- عدد 150 من خيول التشريفة.

 

- عدد 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها عدد 44 حصانا. 

 

- عدد 330 طالبا من كلية التربية - جامعة حلوان.

 

-  عدد 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فردا من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقيات العسكرية".

 

- عدد 150 قارع طبول من " إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة الدفاع.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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