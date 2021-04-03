مشروع قانون للمساكن العائمة على طاولة الجهات التشريعية

حوار: محمد ياسين

كشف القاضي سالم القايدي، رئيس «المحكمة العقارية» في «محاكم دبي»، عن اقتراح مشروع قانون جديد يخص الوحدات السكنية العائمة، تدرسه الجهات التشريعية المختصة بالإمارة، مؤكداً الحاجة إلى هذا القانون لما له من تأثير كبير في الفصل في القضايا التي تخص هذا النوع من المساكن، موضحا عدداً من بنود القانون التي تشمل التوريث والإيجار والبيع والخدمات وغيرها.

وأكد، في حوار مع ”الخليج 365”، زيادة نسبة الفصل في القضايا خلال الجائحة وسرعة الفصل بها، وأن جميع الدعاوى التي نظرتها وفصلت فيها المحكمة العقارية خلال العام الماضي، تمت بنظام التقاضي عن بعد بما يمثل 100% من الدعاوى، مؤكداً ارتفاع نسبة تسجيل الدعاوى خلال العام الماضي؛ حيث تم تسجيل 1662 دعوى عقارية وتم الفصل في 1535 دعوى، أما في 2019 فقد سجل 1444 دعوى تم الفصل في 1339 دعوى عقارية.

وأكد القاضي القايدي أن «محاكم دبي» تعمل وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحول الأزمات والتحديات إلى فرص، مشيراً إلى تحديات تفشي أزمة «كورونا» وما تم إنجازه من العمل والتقاضي «عن بعد» ومؤشرات الأداء التي أظهرت سرعة الفصل في القضايا بكوادر مدربة على استخدام التكنولوجيا والإنجاز بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرشيدة في قضاء عادل وناجز. وفيما يلي نص الحوار:

* في البداية ماهي طبيعة عمل المحكمة العقارية وهل من تصنيف للقضايا التي تنظرها؟

- المحكمة العقارية تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقارات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كان ذلك النزاع حول الملكية ودعاوى استرداد المحجوزات أو بحث مدى قابلية العقد المتعلق بذاك العقار للبطلان أو الفسخ والتعويض، واستحقاقات الوسيط العقاري والدعاوى المتعلقة بعقود التأجير التمويلي، وكذا المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين طويلة الأجل والتي تخرج عن اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية، بالإضافة إلى المنازعات بين البنوك والعملاء في مجال القروض العقارية وتمويل بناء الوحدات ودعاوى الهبة.

سرعة الفصل

«المحكمة العقارية» بدبي تبذل الكثير من الجهد لأجل سرعة الفصل في القضايا، ماهي جهودكم في هذا الصدد؟

- «المحكمة العقارية» لاعب أساسي في ترتيب البيت العقاري للإمارة، وهو ما يدخل الاطمئنان إلى نفوس المطورين العقاريين وكذا المستثمرين، ولقد قمنا عبر السنوات الأخيرة بإيجاد منصة ربط مباشر مع كبار المطورين العالميين الموجودين على أرض دبي، والشركاء كافة وحتى الأفراد المستثمرين وإجراء الدراسات الاستقصائية الدورية والبحوث المتطورة للوقوف الفوري على أبرز التحديات والمنازعات التي تنتهي إلى المحكمة العقارية، الأمر الذي يساعدنا بتشكيل حالة علاجية لأي نزاع قبيل حدوثه من خلال منصات التواصل المستمر ورصد التطورات والتغييرات الحديثة في السوق العقاري والتعامل معها، من حيث إيجاد مرونة كبيرة للتعامل مع أنواع القضايا المستجدة كافة، وتطور التشريعات الناظمة وتعديلاتها لتوائم التطور السريع الحاصل في حياة الإنسان والسوق العقاري بشكل خاص.

وأنشأت «محاكم دبي» مركزاً متكاملاً لتسوية المنازعات بين جميع المتعاملين بالسوق العقاري، وهو مركز معني بالتوفيق ودياً بين طرفي المنازعات قبيل خوض غمار التقاضي، وقمنا بإعداد العديد من المبادرات المتعلقة بتحسين جودة وسرعة التقاضي، والتي تصب في مصلحة المتعاملين بالسوق العقاري كافة، منها أولاً: الاجتماع بالمطورين العقاريين البارزين بالسوق العقاري للتوصل لحلول لما عسى أن يثور من نزاعات بينهم والمستثمرين، فضلاً عن إنشاء وحدة تواصل مع كل منهم للتغلب على مسألة صعوبات الإعلان.

ثانياً: عمل اجتماعات دورية مع القضاة الزملاء بالمحكمة لتبني رؤى موحدة لاسيما في هذه النوعية من الدعاوى التي يكثر تداولها بالمحكمة العقارية، وهو ما يعكس تعظيم الثقة فيما يصدر عن المحكمة من أحكام.

ثالثاً: قمنا بترتيب اجتماعات مع مديري الدعوى بالمحكمة مع القضاة الزملاء للعمل على تحضير الدعوى بالسرعة والدقة اللازمين، بحيث يتسنى (في الأغلب منها) الفصل فيها بالجلسة الأولى.

رابعاً: قمنا بتعزيز التعاون مع «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، الشريك الاستراتيجي الأهم للمحكمة العقارية، لتذليل كافة الصعاب التي تواجه المتقاضي لتقديم دعواه للمحكمة كمثال الاستعلام العقاري عن تسلسل الملكية للمشروع العقاري والوحدات المنشأة به ونسبة إنجازه ومدى الالتزام بنوع الوحدات والمواصفات الإنشائية وتقييم سعر الوحدات العقارية.

فرصة

ما أبرز الإنجازات التي حققتها المحكمة خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة الحالية لجائحة «كورونا»؟

- نحن في دولة تنظر لأي أزمة على أنها فرصة للتحدي، فلقد ساعدت إرادة التحدي لدى قيادة «محاكم دبي» على تخطي تلك الظروف العصيبة بمعاونة صادقة من الزملاء القضاة والإداريين كافة، بتفعيل استخدام أنظمة التقاضي المتطورة التي أنشأتها محاكم دبي في فترة سابقة على حدوث تلك الجائحة، وهو الاستعداد الذي أثمر ليس على مجرد تسيير أعمال المحاكم في صورتها الدنيا، بل نتج عنه نتائج إيجابية كثيرة من بينها تمكين كافة المتعاملين مع جميع المحاكم من الحصول على العدالة بصورة مبسطة وميسرة، حيث أضحى المتعامل يستطيع الوصول لقاضيه الطبيعي بإحدى وسائل التواصل الإلكتروني بالضغط على زر في لوحة مفاتيح الحاسب الآلي وبالقطع يستطيع رفع الدعوى وسداد رسومها والحصول على حكم وتنفيذه دون زيارة مقرات المحاكم.

كما أضحت أغلب «محاكم دبي» ومنها العقارية لا تعتمد على الورق إطلاقاً، حيث ترفع الدعاوى إلكترونياً وتنظر أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية حتى مرحلة تنفيذ الحكم، وأسفر الأخذ بنظام التقاضي عن بعد إلى إنجاز عدد أكثر من الدعاوى خلال 2020 مقارناً بما جرى إنجازه في العام السابق برغم الجائحة.

مبادرات

كم عدد المبادرات التي أطلقتموها خلال الفترة الماضية، وكيف أثرت في التسهيل وإنجاز الأحكام؟

- من المبادرات المتميزة ل«محاكم دبي»، إصدار الأحكام في جلسة واحدة على كل الدوائر العقارية الجزئية، وإنشاء غرفة مشورة بكل الدوائر بالمحكمة لسرعة إصدار القرارات.

كما دشن مكتب فني متخصص للمحكمة العقارية ومن بين اختصاصاته مراجعة القضايا المتأخرة لدى الدوائر وبيان أسباب التأخير وعرضها على رئيس المحكمة لاتخاذ القرار المناسب فيها، ومراجعة الأحكام الملغاة للوقوف على دقة الأحكام إضافة إلى نشر المستحدث من أحكام التمييز على قضاة المحكمة العقارية، وأسفر عن ذلك الانتهاء من القضايا المتأخرة جداً في الأعوام السابقة، ومن آثار هذه المبادرة تم تحقيق نسبة تفوق ما تم تحقيقها الأعوام السابقة في الدوائر الجزئية ما يزيد على 20% مقارنة بالعام الذي يسبقه فضلاً عن ارتفاع في معدل دقة الأحكام ما يزيد على 9% عما كانت عليه.

ومبادرة تنظيم قسمة المال الشائع لدى مركز التسوية الودية للمنازعات، وتنظيم عمل إدارة إعداد الدعوى باعتماد القضايا التي تتضمن حالات الإعلان بالنشر من قبل مدير الدعوى لاختصار مدة التقاضي.

الملف الذكي

ما التحديات التي واجهتكم خلال الفترة الماضية وكيف تغلبتم عليها؟

- التحدي الأكبر هو استمرار عمل المحكمة رغم تداعيات الجائحة، وهو الذي واجهته «محاكم دبي» من خلال استشرافها للمستقبل وتبني نظام التقاضي عن بعد، قبل الجائحة على سبيل التجربة ثم تفعيله خلالها، وكان التحدي الثاني وهو التحول من الملف الورقي بكل ما فيه إلى الملف الذكي والذي كان معداً له البدء فيه شهر أكتوبر عام 2021، إلا أنه بوجود بيئة مستعدة لتفعيله جرى إنجازه بصورة تامة في «محاكم دبي» وبالقطع «المحكمة العقارية»، ثم كان التحدي الثالث وهو تسجيل دعاوى كثيرة بمناسبة ما نتج عن الجائحة من آثار اجتماعية.

تأثير إيجابي

التقاضي عن بعد من أبرز الأمور التي صاحبت ظروف «كورونا»، فهل شكل التقاضي عن بعد تحدياً لكم؟

- إطلاقاً، بل على العكس شهدت المحكمة زيادة في عدد القضايا المحكومة بسبب تفرغ القضاة إلى حجز نسب أكبر من الأحكام مقارنة بأيام الحضور السابقة على قرار العمل عن بعد، فضلاً عن تمكن أطراف الخصومة من إبداء دفاعهم عن بعد وسهل الأمر أن الدعاوى تكون جاهزة للحكم فيها، كما تمكن المحامي من الحضور من مكتبة لدى أكثر من دائرة قضائية وأمام المحاكم ودرجاتها المختلفة.

100 يوم

كم عدد القضايا التي نظرتها المحكمة العقارية عن بعد العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2019، والمحكومة؟

- تم الفصل في 1535 قضية «عن بعد» خلال العام الماضي من أصل 1662 قضية، مقابل الفصل في 1391 قضية من أصل 1444 قضية مسجلة خلال عام 2019، كما بين معدل الفصل في القضايا من أول جلسة خلال العام الماضي 40 يوماً في بعض القضايا مقارنة ب 47 يوماً عام 2019.

وتعاملت «المحكمة العقارية» خلال الربع الأول من العام الماضي مع 203 دعاوى تم الفصل في 175 دعوى من أول جلسة مقارنة ب163 دعوى خلال الربع الأول من العام 2021 تم الفصل في 128 دعوى، ووفق مؤشر الأداء في برنامج راصد المعتمد لدى «محاكم دبي» فإن النتائج إيجابية وتبشر بمزيد من الإنجاز في القضايا والوصول إلى مؤشر فصل لأقل من 100 يوم لكافة القضايا العقارية خلال العام الجاري.

نظام التقاضي

هل سيستمر التقاضي عن بعد حتى بعد انتهاء جائحة «كورونا»؟

- كتقدير شخصي نعم، وذلك لثبوت فاعلية النظام واستحسان المتعاملين له، ومن ثم فإن العودة للنظام التقليدي يمثل رجوعاً عن المكاسب التي جرى تحصيلها بالأخذ بنظام التقاضي عن بعد، إلا أنه لا يمنع أن يجري التقاضي عن بعد بالتوازي مع النظام التقليدي ليكون هناك أكثر من مسار للتقاضي.

قانون جديد

هل هناك قوانين جديدة لمواكبة التطور المتسارع للنمو الحضاري لإمارة دبي؟

- اقترحنا مشروع قانون المساكن العائمة للإدارة العليا، وهو قيد الدراسة من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الوقت الحاضر يخص المساكن العائمة في القوارب أو غيرها والمعدة للسكن دون الإبحار، حيث رأينا الحاجة لمثل هذا النوع من القوانين لتنظيم العلاقة بين أصحاب تلك الوحدات العائمة المعدة للسكن أو قيد الإنشاء، حيث يختص القانون المقترح بتنظيم ببيع وشراء وتوريث وإيجار تلك الوحدات، بالإضافة إلى تنظيم توصيل الخدمات والرسوم المستحقة على تسجيلها أو نقل ملكيتها ورهنها للأشخاص العاديين أو الاعتباريين في إمارة دبي.

عنوان الرؤى والطموحات

قال القاضي سالم القايدي، رئيس «المحكمة العقارية» في «محاكم دبي الابتدائية»، إذا كانت رؤية «محاكم دبي» الاستراتيجية هي الريادة بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي، تحت إدارة المدير العام لمحاكم دبي فنحن كقضاة وإداريين نعي تماماً ماذا تعني تلك الرؤية وأن نكون دوماً الرقم واحد ونعي أكثر كافة الطموحات والآفاق التي حددتها القيادة الحكيمة والطموحة لدولة الإمارات لشعبها، ونشعر ونفخر بالدور الكبير الذي تؤديه دبي كأيقونة إنسانية استثمارية عالمية ومنصة ربط واستقطاب لكافة فرص الابتكار والأعمال والتطوير الحضاري وغيرها من المجالات، التي من شأنها تعزيز مكانة دولتنا الحبيبة كأفضل دول العالم، ودبي كمدينة ذكية متطورة الأفضل للحياة في العالم واستمرار ذلك في ظل خطة دبي الحضرية لعام 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.