2400 غرفة فندقية تدخل سوق الضيافة في دبي خلال شهرين

دبي: أنور داو د

شهدت دبي إضافة نحو 2400 غرفة فندقية ضمن فئات 1 إلى 5 نجوم (باستثناء الشقق الفندقية) خلال شهري يناير وفبراير2021، مما يشير إلى مواصلة القطاع الفندقي خططه لافتتاح المنشآت الفندقية في دبي بعد أن أظهرت المدينة مرونة عالية في التعامل مع تداعيات فيروس «كوفيد-19» على قطاعي السياحة والسفر عالمياً.

وأظهرت بيانات «دائرة السياحة والتسويق التجاري» في دبي أن عدد الغرف المتوفرة في الفنادق فقط من ضمن الفئات 1 إلى 5 نجوم، قد بلغ بنهاية فبراير 2021 إلى 103.1 ألف غرفة فندقية مقارنة مع نحو 100.7 ألف غرفة فندقية بنهاية العام 2020، حيث ارتفع عدد الفنادق ضمن هذه الفئات إلى 526 فندقاً، مقارنة مع 520 فندقاً، أي بنحو 6 فنادق جديدة. وارتفع عدد الفنادق من فئات 1و3 نجوم بنحو 5 منشآت إلى 230 منشأة بنهاية فبراير 2021 مقارنة مع 225 بنهاية ديسمبر 2020، ليرتفع عدد الغرف المتوفرة في هذه الفئة بنحو 1585 غرفة ليصل إجماليها إلى 23317 غرفة. وارتفع عدد الفنادق من فئة 4 نجوم بمقدار منشأة واحدة إلى 162 منشأة مقارنة مع 161 منشأة بنهاية العام الماضي، وارتفع عدد الغرفة بنحو 404 غرفات فقط ليصل إجمالي المعروض إلى 35.3 ألف غرفة. واستقر عدد الفنادق من فئة 5 نجوم عند 134 فندقاً بنهاية فبراير الماضي، لكن عدد الغرف المتوفرة ضمن هذه الفئة ارتفعت إلى 44484 غرفة، مقارنة مع 44067 غرفة بنهاية ديسمبر 2020.

وعند احتساب منشآت الشقق الفندقية، يبلغ حجم المعروض من الغرف والشقق الفندقية في دبي بنهاية فبراير2021 نحو 129 ألف غرفة وشقة فندقية، وذلك مقارنة مع 126.95 ألف غرفة وشقة فندقية بنهاية العام 2020. وبذلك، يرتفع المعروض الفندقي في المدينة بنحو 2073 غرفة وشقة فندقية منذ بداية العام حتى نهاية فبراير 2021.

وتظهر البيانات الرسمية أن عدد المنشآت الفندقية بمختلف أنواعها بلغ 712 منشأة بنهاية فبراير 2021، مقارنة مع 711 منشأة بنهاية ديسمبر 2020، أي بزيادة بمقدار منشأة فندقية واحدة، مما يدل إلى أن المنشآت الفندقية الجديدة بعدد غرف أضخم والتي أعلن عن افتتاحها منذ بداية العام، حلت محل بعض المنشآت الفندقية القديمة والصغيرة التي خرجت من المعروض الفندقي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشقق الفندقية متوسطة المستوى قد تراجع إلى 111 منشأة، بنهاية فبراير 2021، مقارنة مع 117 منشأة بنهاية ديسمبر 2020، مما يعني أن 6 منشآت شقق فندقية قد خرجت من المعروض لأسباب متنوعة، وبذلك تراجع عدد الوحدات في هذه الفئة بنحو 439 شقة فندقية لتصل إلى 13959 شقة فندقية بنهاية فبراير 2021. في المقابل، ارتفع عدد الشقق الفندقية الفخمة إلى 75 منشأة بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 74 منشأة بنهاية ديسمبر 2020.