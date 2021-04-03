شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد جيفن.. أكبر جامع للأعمال الفنية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ديفيد لورانس جيفن، هو رجل أعمال ومنتج أسطوانات أمريكي، شارك في إنتاج شركة «أسايلام ريكوردز» مع أيليوت روبرتس في عام 1971، وشركة «جيفن ريكوردز» للتسجيلات في عام 1980، و«دي جي سي» في عام 1990، و«دريم ووركس أس كيه جي» لإنتاج الأفلام في عام 1994.

ولد جيفن في 21 فبراير/ شباط من عام 1943 في بورو بارك، بروكلين، نيويورك. تلقى تعليمه في مدرسة «أوترخت الثانوية»، ومن ثم التحق بجامعة تكساس؛ ليدرس فصلاً واحداً، ثم انتقل إلى كلية «بروكلين» قبل أن يترك الدراسة مرة أخرى. وانتقل بعهدها إلى لوس أنجيلوس؛ ليشق طريقه في مجال الترفيه.

وبعد ظهوره في مشهد قصير في فيلم «ذا أكسبلوسيف جنريشن» في عام 1961، بدأ جيفن مسيرته المهنية في وكالة «ويليام موريس» للمواهب الفنية، وسرعان ما أصبح وكيلاً للمواهب. وكان من بين زملائه في شركة «ويليام موريس» إيليوت روبرتس، التي أصبح فيما بعد شريكاً لها. ترك جيفن الشركة ليصبح وكيل أعمال شخصياً للفنانين، وحصد النجاح مع المغنية لورا نيرو وفرقة «جروسبي ستيلز آند ناش».

شارك جيفن في تأسيس شركة «أسايلام ريكوردز» في عام 1971 مع إليوت روبرتس. وأصبحت الشركة فيما بعد منتجةً لأغاني الروك الشعبية في جنوب كاليفورنيا، وأصدرت ألبومات لمغنيين مثل: جوني ميتشل وبوب ديلان وتوم ويتس وليندا رونستادت ووارين زيفون وجودي سيل وجي دي ساوثر وفرقة «ذا أيجلز».

وفي وقت لاحق من سبعينات القرن الماضي، ترك جيفن «أسايلام»، التي استحوذت عليها شركة «وارنر كوميونيكيشنز» واندمجت مع شركة «أليكترا ريكوردز» في عام 1972 لتصبح شركة «أليكترا أسايلام ريكوردز».

في عام 1980، أسس جيفن شركة «جيفن ريكوردز» وعيّن أيد روزنبلات رئيساً لها. حصدت شركة التسجيلات نجاحاً عندما وقعت عقداً لإنتاج ألبوم The Wanderer للمغنية دونا سمر في 20 أكتوبر من عام 1980، والذي حلّ في المركز الثالث على قائمة «بيلبورد هوت 100» في الولايات المتحدة. وفي نوفمبر من عام 1980، أصدرت الشركة ألبوم Double Fantasy للمغني جون لينون والذي حقق نجاحاً كبيراً. وعلى مر السنين أصدرت الشركة تسجيلات لفرق ومغنيين مثل أوليفيا نيوتون و«أسيا» وأيلتون جون وشير و«أيروسميث» و«وايت سنيك» و«جنز إن روزيز» و«نيرفانا» و«بلينك -182».

تقدر الثروة الصافية ل ديفيد جيفن ب 10.7 مليار دولار، مما يجعله أحد أغنى الأشخاص في صناعة الترفيه.

يشار إلى أن جيفن يعشق جمع التحف والأعمال الفنية واللوحات لفنانين مثل جاكسون بولوك ومارك روثكو وويليام دي كونينج. وفي أكتوبر من عام 2006، باع لوحتين

لجاسبر جونز ودي كونينج بمبلغ إجمالي بلغ 144 مليون دولار. وفي عام 2013، ذكرت مؤسسة «ويل أكس» أن جيفن يمتلك أكبر مجموعة شخصية من اللوحات والأعمال الفنية تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار.

في فبراير/ شباط من عام 2016، ذكرت وكالة «بلومبيرج» أن جيفن باع لوحة Interchanged للرسام دي كونينج في مقابل 300 مليون دولار، واللوحة رقم «17 A» للرسام جاكسون بولوك مقابل 200 مليون دولار.