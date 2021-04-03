شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدهش العالم؟ (1 - 2) والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. لويس حبيقة *

هنالك دولة واحدة تدهش العالم بتمددها البطيء والقوي في نفس الوقت. تطورت الصين بما لا يقبل الشك بسرعة وعمق بدأ من أربعينات القرن الماضي وما زالت توسع تأثيرها السياسي والاقتصادي عالمياً. الصين تخيف المنافسين، إذ تتوسع في كل الاتجاهات بدءاً من شرق آسيا الى أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وغيرها. للاتفاق الأخير مع إيران دلالات كبرى نفطية واستثمارية ولا شك سياسية كما أشار اليه الرئيس بايدن بقلق ومعرفة. حتى اليوم لا يتم التعامل مع الصين بما يناسب قوتها، ليس فقط من قبل الغرب وانما أيضاً من قبل روسيا ومجموعة الدول الناشئة. أصبحت الصين قوة كبرى وسيتأقلم العالم عاجلاً أم آجلاً مع هذه القوة في كل المؤسسات الدولية ومنها البنك وصندوق النقد.

قوة الصين الأساسية هي نموها الاقتصادي الذي ينعكس على السياسة وعلى الدور الكامل والشامل للصين في المجتمع الدولي. بين 2005 و2019، وقد بلغ متوسط النمو السنوي للصين 6,5% في وقت كانت تتعثر خلاله الاقتصادات الغربية. تشير إحصائيات صندوق النقد الى عودة النمو القوي هذه السنة وحتى سنة 2025 ما يؤكد على الدور المتزايد المحتمل للادارة الصينية. لا شك أن النمو انحدر من بداية القرن حيث كان معدله يفوق ال 10% لكنه ما زال كبيراً بل مدهشاً خاصة أنه استمر خلال وبعد الركود الكبير في سنة 2008.

بعد الحرب اليابانية الصينية من 1937 الى 1945، بدأت الصين تنتقل للعب دورها التاريخي. انتصار اليابان في الحرب جعلها قوة دولية كبيرة فالصينيون الوطنيون لم يؤدوا الدور المنتظر منهم من قبل الولايات المتحدة كما أساؤوا ادارة البلد في وقت كان خلاله الشيوعيون مع «ماو» يبنون قوتهم ويتحضرون لتسلم السلطة. في سنة 1945، بدأت المواجهة القوية الحقيقية بين الصين والولايات المتحدة أي حتى قبل أن يعلن ماو ولادة الصين الشيوعية في 1949. بدأت المواجهة بالرغم من علم الفريقين أن مصلحتهما تقضي بالتعاون في كل المجالات أي التجارة والاستثمارات والبيئة والعلوم وغيرها. ولا شك أن الحربين في فيتنام وكوريا نتجتا عن هذا الصراع المبكر بين أمريكا والصين.

لم يبدأ الاهتمام الغربي بالصين الا بعد الانزال الياباني في «بيرل هاربور» في أواخر 1941 الذي ثبت الانحياز الغربي للصين وضد اليابان. كانت الصين عاتبة على الغرب بسبب إهماله الأوضاع الآسيوية والتركيز على الأوضاع الأوروبية التي لا تعتبر في رأي الصينيين أكثر أهمية. في سنة 1945 وبسبب الحرب مع اليابان، خسر بين 20 الى 30 مليون صيني حياتهم. في سنة 1949 ومع استلام الشيوعيين الحكم، كان العمر المرتقب للصيني فقط 40 سنة. كما هو معلوم، لم يكن ستالين مقتنعاً بالثورة الصينية وكان يعتبرهم غير مؤمنين بالنضال الثوري في العقيدة والواقع. كان ماو يقول إنه لن يمارس الحكم كستالين، بل سيطبق الديمقراطية الغربية ضمن الواقع الصيني. استطاع جذب الغرب اليه ولكن ليس لفترة طويلة. الانحياز الصيني للاتحاد السوفييتي شكل في ما بعد ضربة قوية للأمريكيين، أقله حتى زيارة كيسينجر ثم نيكسون الى العاصمة الصينية.

بالنسبة للصين وان يكن الاتحاد السوفييتي شيوعياً في العقيدة، الا أن الجار القوي يقلق دائماً بينما أمريكا بعيدة وبالتالي الخطر أقل والحرية في التصرف تبقى أكبر. الخلاف اليوم كبير بين واشنطن وبكين على كل شيء، ربما بدءاً من الجغرافيا الى السياسة والاقتصاد. التوسع الاقتصادي الصيني عبر الاستثمارات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرهما يقلقان واشنطن. لكن الفريقين ملمان بحدود المواجهة التي لا يمكن أن تكون عسكرية بالرغم من كل المشاكل المرتبطة بتايوان وهونغ كونغ. المهم أن تبقى المنافسة في حدود المنطق وضمن معايير السلامة وعدم المبالغة في الخوف والانعزال من قبل الفريقين. ربما الروس يبتسمون اليوم لمشاهدة المنافسة الامريكية الصينية تكبر الى حدود غير مسبوقة.

* أكاديمي لبناني