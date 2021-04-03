شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير الدلتا للأسمدة بعد إلغاء نقلها للسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة تطوير شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى مكانها الحالى ، بدلا من نقلها ودمجها فى شركة النصر للأسمدة بالسويس،تعرف على التفاصيل..

متى تأسست شركة الدلتا للأسمدة؟

تأسست شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1946 في السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967.. وفي عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل (قسم إنتاج نترات الأمونيا - قسم إنتاج الأمونيا - قسم إنتاج حامض النيتريك). وبحلول عام 1975، تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا (1725 طن/يوم) شاملا لوحدة إنتاج الأمونيا (1200 طن/يوم)، والذي بدأ تشغيله عام 1980. وفي 1-7-1998 تأسست شركة الدلتا للأسمدة بطلخا منقسمة من شركة النصر للأسمدة.

وما أسباب التراجع عن تطوير الشركة ودمجها فى شركة النصر للأسمدة؟

وافقت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة بالأغلبية بتاريخ 31-12-2020، على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس. و فوضت رئيس الجمعية في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة لشركة الدلتا للأسمدة بعدما تعرضت لحريق في أإبريل 2020 أوقف مصانعها.

ولماذا تم التراجع والموافقة على تطوير الشركة فى مكانها؟

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، في ضوء التواصل والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

ما تفاصيل خطة تطوير الشركة ؟

الشركة كانت قد بدأت خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، كما تم طرح مناقصة عالمية في نهاية أغسطس 2020 لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة.

وماذا إن التطوير بعد قرار استمرار الشركة فى مكانها؟

وجهت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدعوة لـ10 بيوت خبرة عالمية متخصصة فى صناعة الأسمدة للمشاركة فى تقييم الحالة الفنية لشركة الدلتا للأسمدة ، وسيقوم بيت الخبرة الذى سيقع عليه الاختيار وفق ما يناسب الشركة القابضة، سيقوم بتقييم شامل لحالة المصانع، وتحديد الصالح منها، وتحديد احتياجات المصانع وما التطوير الذى تحتاجه.