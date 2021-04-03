شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "طلعت مصطفى" تنظم أكبر مارثون للجري في مدينتي .. وزيدان : مبادرة جميلة من طلعت مصطفى لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى توقيع عقد شراكة مع شركة تراي فكتوري، لتنظيم مارثون للجري في مدينتي، وذلك ضمن جهود المجموعة لدعم رؤية مصر 2030 الرامية إلى تشجيع ممارسة الشباب للرياضة، وتشجيع سكان مدينتي لممارسة الرياضة بانتظام، وسط المناظر الخلابة والهواء النقي والأجواء الطبيعية الساحرة التي تتميز بها مدينتي، والتي تجعلها واحدة من أفضل الأماكن المناسبة لممارسة رياضة الجري في مصر.

ويقام مارثون مدينتي للجري، يوم 28 مايو المقبل، وسيكون من أكبر وأقوى مسابقات الجري التي تقام في مصر، وسيتم تنظيمه برعاية وزارة الشباب والرياضة وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وسيشهد ماراثون مدينتي مشاركة كبيرة من المتسابقين، الذين سيصل عددهم إلى نحو 5 آلاف متسابق.

وأعرب عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته لتنظيم أكبر مارثون للجري في مصر بمدينتي لتشجيع السكان والشباب على ممارسة الرياضة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتطلب ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين بالانتظام في ممارسة الرياضة، مشيدًا بالتعاون مع شركة تراي فيتكوري لتنظيم المارثون، والتي تتميز بخبرة واسعة في هذا المجال.

وأكد الكابتن محمد زيدان ، نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم ، أن تنظيم الماراثون في مدينتي يعد مبادرة رائعة من مجموعة طلعت مصطفى لتشجيع الشباب وكافة الفئات العمرية على ممارسة الرياضة .