شكرا لقرائتكم خبر استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة والإيجارات خلال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن يستمر تراجع أسعار العقارات السكنية الجديدة في المملكة خلال 2021، وكذلك الإيجارات السكنية، في ظل التوسع بتطبيق سياسات وبرامج الإسكان الحكومية، والتي تتضمن تقديم خيارات سكنية وحلول تمويلية مدعومة بتكاليف أقل وخدمات أفضل وبزمن أسرع، بالشراكة مع البنوك وشركات التطوير العقاري.

وأوضح تقرير شركة جدوى للاستثمار لشهر أبريل 2021 أن فئة السكن والوقود، سجلت انخفاضا واضحا في حدود 2% بمعدل التضخم الشامل بسبب زيادة نسبة تملك الأسر السعودية مما أدى لانخفاض الإيجارات نحو 4%، بالرغم من ارتفاع أسعار بقية الفئات مثل (الأغذية والمشروبات) التي زادت نحو 11.2%، و(النقل) 9.8%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات الاسمنت خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 3.5% مقارنة بشهر فبراير 2020 مع بقاء معدلات الإنتاج عند نفس مستوياتها مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، فيما تراجع مخزون الإسمنت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.

واستقر معدل التضخم الشامل لشهر فبراير مقارنة بشهر يناير للعام 2021، في حين سجل ارتفاعا بنسبة 5.2% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي 2020.

وحقق قطاع الإسكان خلال الأعوام الثلاثة الماضية نقلة نوعية من أبرزها خدمة 1.1 مليون أسرة منذ بداية انطلاق برنامج (سكني) في 2017 حتى نهاية 2020، وارتفاع معدلات الإقراض السكني إلى 200 ألف عقد تمويل عقاري جديد سنويا، وارتفاع نسبة التملك من 47% إلى أكثر من 60% في 2020، وأسهم القطاع في توفير 40 ألف وظيفة مباشرة، و118 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.