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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جلسات إرشاد مهني يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلا في بوابة الإرشاد المهني (سُبل)، للباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، وذلك خلال العام الحالي 2021. وترتكز الجلسات - عن بُعد -، على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقا ليمولهم المهنية واحتياجات سوق العمل. وتهدف خدمة الإرشاد المهني، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية، إلى جانب توفير بيئة الكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد للفئات المستهدفة.

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